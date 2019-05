Totti come “El pibe”: un documentario su vita e carriera

Mentre sulla “croisette” di Cannes ancora non si è spenta l’eco della presentazione del documentario “Diego Maradona” di Asia Kapadia, il calcio italiano – almeno virtualmente – sta preparando la sua risposta, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

In attesa della serie tv che lo celebrerà, sono già partite nella capitale le riprese di un documentario su Francesco Totti, tratto dall’autobiografia “Un Capitano”, scritto insieme a Paolo Condò.

Il documentario, che sarà girato in diversi luoghi della Capitale legati alla vita dell’ex capitano della Roma, sarà diretto da Alex Infascelli, il talentuoso regista vincitore del David di Donatello per “S is for Stanley”. L’opera sarà “guidata” da Totti stesso, che si racconterà come uomo e calciatore, e sarà arricchito da immagini inedite del suo archivio privato.

Tra le immagini della carriera, comunque, tra breve prenderanno più corpo quelle relative al suo ruolo di dirigente, grane connesse. Intanto Pallotta smentisce per l’ennesima volta sia le voci su presunti contatti col Qatar che l’intenzione di vendere la Roma. L’impressione raccolta in ambienti di Borsa è che ci siano manovre per convincere il presidente a vendere sotto costo, ma a Boston non ne hanno affatto l’intenzione.