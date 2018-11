Toloi: “Se sono qui è anche per la Roma. Provarono a trattenermi ma il San Paolo disse no”

Da meteora alla Roma a punto fermo dell’Atalanta di Gasperini. Toloi ha trovato a Bergamo la sua isola felice e si conferma anno dopo anno tra i migliori difensori della Serie A. Il brasiliano però non dimentica chi per primo lo ha fatto conoscere al calcio italiano. “Benatia e Castan titolari, 5 presenze in A in quella squadra non furono poche – ha raccontato il difensore a La Gazzetta dello Sport -. E ringrazio Garcia, fu importante. Cercarono di trattenermi ancora in prestito: c’era Sabatini, gran personaggio. No del San Paolo, ma va bene così. Se sono a Bergamo è anche per la Roma”.