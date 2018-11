Tifosi delusi: società e giocatori nel mirino

Dopo la prima crisi, dovuta alla cessione di Strootman, e dopo i giorni no intorno alle sconfitte contro Bologna e Spal, a Roma si respira di nuovo aria da grande resa dei conti. La qualificazione in Champions non basta a rasserenare i tifosi, basta – semplicemente – vedere i commenti sotto ai vari post pubblicati dalla Roma. Escluso Totti, i tifosi ne hanno per tutti, e infatti l’Olimpico, salvo impennate delle ultime ore, contro l’Inter a fatica arriverà a 45mila spettatori.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la società è ritenuta la principale colpevole, non a caso allo stadio sono arrivati cori contro dirigenti e, soprattutto, presidente. Poi ci sono i calciatori, considerati, nel migliore dei casi, “inesperti o sopravvalutati”. Sui social gira la formazione dei migliori undici ceduti dal club in questi anni, nelle radio in pochissimi hanno speranze positive contro l’Inter. E poi c’è Di Francesco: rispetto al passato qualche critica in più, nei suoi confronti, si sente, ma l’allenatore continua ancora ad essere protetto e tutelato dai romanisti.

(C. Zucchelli)