Tifosi con gli occhi lucidi, Totti commosso: “Non sarebbe stato lo stesso senza di voi”

Dietro ha la moglie Ilary e i figli Cristian e Chanel. Accanto l’amico di una vita, Bruno Conti, e Falcao, una parte di storia della Roma prima di lui. Di fronte ha la sua curva, la Sud, che lo accoglie così: “Un capitano è per sempre”. Difficile non essere d’accordo, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”, se quel capitano è Francesco Totti. La Roma celebra il suo ingresso nella Hall of fame con una maglia speciale e a consegnargliela sono Falcao e Conti, campioni d’Italia come lui, amati dai romanisti quasi quanto lui.

Dal futuro al passato, Totti riceve l’omaggio anche di altri ex romanisti, come Losi, Giannini, Tommasi, Candela, Rocca, Pruzzo e Santarini, e del Real: “Peccato non sia venuto a Madrid, gente come lui non dovrebbe smettere mai”, ammette Roberto Carlos. Poco ma sicuro, i 60mila dell’Olimpico la pensano nello stesso modo. I tifosi applaudono, si alzano in piedi, piangono quando vedono Totti con gli occhi lucidi. Lui saluta e ringrazia, poi deve iniziare la partita e va via. Non prima, però, di aver affidato il suo ultimo pensiero ai social: “Non sarebbe stato lo stesso senza di voi”.