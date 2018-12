Lorenzo Pellegrini proverà oggi la sua tenuta fisica per capire se sarà a disposizione per domani. Le possibilità sono basse e Di Francesco non vuole far correre rischi ai suoi. Jesus potrebbe prendere il posto di Fazio in difesa mentre in attacco Under e Kluivert non sono sicuri di giocare insieme, con Florenzi che può essere spostato in attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.