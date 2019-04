Test De Rossi da martedì, ma senza rischi

Oggi e domani riposo, martedì la ripresa a Trigoria in vista della trasferta di domenica pomeriggio in casa del Genoa. Con la speranza di avere a Marassi Daniele De Rossi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri il capitano della Roma era in tribuna accanto a Santon, in settimana proverà a recuperare dalla lesione muscolare, altrimenti, senza alcuna voglia di rischiare, appuntamento alla sfida contro la Juventus del 12 maggio. A Genova, di certo, rientreranno Zaniolo e Cristante, ieri squalificati, mentre per Santon c’è ancora bisogno di tempo.