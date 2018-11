Super Zaniolo ritrova l’Inter. DiFra conferma l’attacco baby?

Nicolò Zaniolo ha dimostrato di essere un giocatore vero. E lo vuole ribadire anche domenica sera, quando si ritroverà davanti quell’Inter dove ha giocato (e vinto) fino al giugno scorso.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, se quello visto contro il Real Madrid è stato un attacco giovanissimo (con una media di 20,25 anni nei suoi quattro interpreti), altrettanto può succedere domenica prossima, contro l’Inter. Di Francesco, infatti, proverà a rimettere in piedi i due argentini Diego Perotti ed Javier Pastore, ma considerando che entrambi dovrebbero tornare a lavorare con il gruppo solo nelle prossime ore e che mancano oramai da davvero tanto tempo, possibile che l’attacco sia composto ancora dai quattro baby giallorossi: Zaniolo trequartista, Schick come punta e Kluivert ed Under come esterni offensivi. Insomma, un quartetto di giocatori che possono rappresentare il futuro della Roma, ma da cui la Roma ha bisogno di risposte importanti subito, nell’immediato. Già, perché proprio l’Inter in cui Zaniolo ha vinto tutto potrebbe essere un crocevia fondamentale non solo per il futuro giallorosso in campionato, ma anche per quello di Di Francesco a Trigoria. P

(A. Pugliese)