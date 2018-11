Stadio, il Comune e la società accelerano su tutto. Frongia: “Giorni decisivi”

Non si ferma più il lavoro per il nuovo stadio. Ieri c’è stata un’altra riunione tecnica e l’accordo per i terreni tra Parnasi e Pallotta può arrivare prima di Natale. L’assessore allo Sport Frongia ieri è tornato a parlare: “Sono settimane decisive. Noi siamo rimasti coerenti, sono cambiati gli altri e il progetto. Sono cambiati diversi aspetti ed è diventato accettabile” ha detto a Centro Suono Sport. Poi su Campo Testaccio: “Finite le opere di bonifica, presto ci sarà un bando pubblico”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.