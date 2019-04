Stadio, i tempi si allungano a settembre?

Considerando i due mesi di tempo che si è preso il gip Costantino Del Robbio per le ulteriori indagine relative all’accusa d’abuso d’ufficio per la sindaca Virginia Raggi, è facile pensare che l’approvazione della variante e della convenzione urbanistica per lo stadio di Tor di Valle finirà con lo slittare a settembre. Non una bella notizia perla Roma, che si aspettava un passaggio in questi giorni, al massimo entro maggio.

Ieri è tornato a parlare anche Francesco Sanvitto, l’architetto presidente del “Tavolo della libera urbanistica” che ha presentato l’esposto in Procura. E lo ha fatto dai microfoni di Centro Suono Sport. “Siamo stati costretti alle denunce, dopo anni in cui abbiamo cercato il dialogo per capire –ha detto Sanvitto –. Il problema non è lo stadio, è il modo in cui si è deciso di farlo. I cittadini ed i tifosi sono stati ingannati da più amministrazioni”. Critico anche Roberto Giachetti, deputato del Pd ed ex candidato sindaco: “Il nostro era un progetto approvato, pronto per partire. La furia ideologica del M5S ha buttato all’aria tutto”