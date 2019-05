Luciano Spalletti o Antonio Conte. Per l’Inter non sarà solo una scelta di gusto, ma anche un’attenta valutazione economica, e un’analisi dei benefici che l’una o l’altra via potrà portare. Una volta scelto un progetto, si passerà al mercato: a seconda dell’allenatore in panchina i movimenti estivi potranno essere parecchio differenti. Il nome di Dzeko (oltre a quelli di Danilo e Godin), potrebbe mettere d’accordo entrambi i tecnici. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.