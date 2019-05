Sorriso Nzonzi: “Vogliamo l’Europa Lotteremo così fino alla fine”

Se De Rossi fosse stato bene, o meglio al cento per cento, probabilmente avrebbe saltato la sfida dal primo minuto contro il suo amico Matuidi. Invece Steven Nzonzi in campo c’è andato, e anche bene, tanto che quando ha fatto un intervento su Cristiano Ronaldo, arpionando un pallone su cui in pochi avrebbero scommesso, si è preso gli applausi di tutto l’Olimpico: “Avevamo una grande voglia di riscattare il risultato di Genova, nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi”, ammette il francese. In attesa di capire cosa lo aspetti nei prossimi mesi, visto l’interesse di club francesi e inglesi, Nzonzi preferisce non sbilanciarsi: “Mi sento bene a Roma, l’importante ora è continuare e trovare continuità nelle prossime due. Sta a noi chiudere al meglio”. Lo riporta Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.