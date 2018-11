Solari: “Ci rialzeremo, noi i più vincenti della storia”

Il traduttore usa il termine «attributi», perché le parolacce non si dicono. Ma quello che intende Daniel Carvajal, quello che ha chiesto senza eufemismi Sergio Ramos ai compagni dopo la sconfitta di Eibar, è chiaro, scrive Alessandra Bocci su “La Gazzetta dello Sport“. “Se non ci mettiamo anche carattere diventiamo una squadra che chiunque può battere“, argomenta Carvajal. “Contro la Roma sarà una battaglia. Il Real sa rialzarsi, lo ha sempre fatto prontamente quando è caduto, per questo è la squadra più vincente della storia“.

Ora il Real deve dimenticare la ferita di sabato e il 6° posto in classifica, blindare il primo posto nel girone. E a rialzarsi prima di tutti deve provare Sergio Ramos, messo k.o. anche dalle soffiate di WikiLeaks, quelle accuse di doping infamanti per l’icona del madridismo. “Sergio Ramos è una persona onesta, il simbolo non soltanto del Real , ma del calcio in generale e dello sport spagnolo. Credo che sia dovere di tutti difenderlo“, dice Solari. “Che cosa ci siamo detti dopo il suo sfogo a Eibar? Mi spiace, ma credo che queste cose facciano parte dell’intimità dello spogliatoio“. Parole nette sulle accuse, luci soffuse sulla critica interna.