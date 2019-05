Silvestri: “E’ la lezione di capitan Totti. Cresci solo quando cambi”

Daniele Silvestri, tifoso romanista e tra i cantanti protagonisti del concerto del primo maggio, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

“La vita splendida del capitano” racconta l’addio al calcio di Francesco Totti: nelle svolte, l’uomo comune fatica come il campione?

Mi spaventa l’eccesso di epica, preferisco l’ironia ma Totti che si ritira, in un’atmosfera da cartoon Disney di quelli belli, è come tutti noi quando capiamo che la vita, a volte, ci impone di cambiare. Basta solo diventare genitori. La Roma di oggi? Mi sembra già miracoloso che Ranieri, in poche partite, ci abbia restituito qualcosa che somiglia a una squadra.