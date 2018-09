Senza Ronaldo Bale sorride: “Più squadra”

Da un anno e mezzo Gareth Bale non era più titolare nel Real Madrid. La partenza di Ronaldo gli ha regalato spazio e lui ne sta approfittando: sinora 3 gol e 3 assist in 4 giornate di Liga, scrive Filippo Maria Ricci su “La Gazzetta dello Sport“. E sì, l’assenza di CR7 si nota: “È ovvio che le cose saranno un pochino diverse senza un giocatore tanto grande. E sì, forse è tutto un pochino più rilassato. Direi che ora c’è più squadra, si lavora più come un gruppo che per un singolo giocatore“. È il nuovo Madrid di Lopetegui, che domani dopo aver vinto 3 Champions consecutive torna in Europa affrontando la Roma senza Cristiano.