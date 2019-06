Semifinali Primavera, domani c’è l’Inter: riecco bomber Celar

Nel destino della Roma di Alberto De Rossi c’è ancora l’Inter. Dopo il 2-2 col Chievo, che ha portato i giallorossi alla qualificazione in gara secca grazie al miglior piazzamento in classifica, domani ci sarà l’ennesima sfida importante coi nerazzurri, sempre allo stadio Ricci di Sassuolo (diretta tv alle 18 su Sportitalia), alla quale però stavolta non mancherà Celar. I numeri favoriscono i nerazzurri, però non bisogna dimenticare che nel 2016 non solo la Roma riuscì a batterli sempre in semifinale, ma poi vinse anche lo scudetto. A movimentare il sogno scudetto dei ragazzi di De Rossi ci hanno pensato le ultime notizie di mercato. Secondo le indiscrezioni nello scambio tra Torino e Roma per il d.s. Petrachi poteva rientrare anche Cangiano, ma l’ipotesi ora sembrerebbe tramontata. Per ora però il classe 2001 pensa solo a come sarebbe alzare per il 2° anno consecutivo, dopo lo scudetto con l’Under 17, un nuovo trofeo in giallorosso.