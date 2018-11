Seconda squadra, casting per l’allenatore: si candida anche Rocca, i dirigenti ci pensano

Il ritorno di Rocca in qualsiasi veste per i tifosi della Roma sarebbe un sogno. I rapporti con la società sono molto buoni e nei giorni scorsa, quando Kawasaki è stato a Trigoria, si è parlato della possibilità di allenare la squadra Under 23 del club, scrive La Gazzetta dello Sport. A Rocca piacerebbe occuparsi della parte atletica al Bernardini. La Roma ci pensa, sapendo che un nome come il suo sulla panchina della seconda squadra sarebbe una soluzione interessante, con quel gusto romantico del pallone di una volta.