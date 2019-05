Salvate Nicolò dal frastuono dei social e dalla fretta

Capiamo il desiderio di velocità dei nostri giorni ansiogeni, ma dev’esserci un limite a tutto, persino in un calcio sempre più pieno di sogni e bisogni. Nicolò Zaniolo è uno dei talenti più puri emersi negli ultimi anni e tale resta. Certo, giocare sulla fascia non gli giova, ma anche questo gli sarà utile per accrescere il suo bagaglio, così come la capacità di ignorare qualche critica velenosa sui social. La Roma tutto questo lo sa e perciò non ha alcuna intenzione di perderlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.