Sabato 2500 tifosi a Firenze

Saranno oltre 2500 i romanisti presenti sabato pomeriggio nel settore ospiti del Franchi per la sfida contro la Fiorentina e l’anticipo delle 18 si sposa perfettamente con le esigenze di chi vuole partire. In tanti si sposteranno in treno, per poi ripartire subito dopo direttamente dalla stazione di Campo di Marte, tanti altri invece andranno in macchina e c’è anche chi ne approfitterà per restare a dormire in Toscana e tornare, con calma, la domenica. Tanti anche i biglietti venduti per la trasferta di Mosca di mercoledì prossimo: circa un migliaio i romanisti che hanno acquistato il tagliando, anche se non tutti andranno effettivamente in Russia. Molti, infatti, lo hanno preso, come negli anni passati, per assicurarsi un’eventuale prelazione per gli ottavi di finale.

(C. Zucchelli)