Roma-Real Madrid, urlo Olimpico: in 65.000 sugli spalti

Per i più scaramantici la designazione di Turpin è sicuramente buon segno. Il francese è lo stesso che diresse la Roma nello storico 3-0 al Barcellona. Un altro aspetto positivo sono i 65.000 dell’Olimpico, verso il tutto esaurito. Felice il cassiere, che mette in cascina un incasso da 5 milioni, scrive Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Prima del match ci sarà anche il ritorno in campo di Totti, che manca dal prato dell’Olimpico dal giorno dell’addio. Non ci sarà invece Pallotta, che se la godrà in tv.