Roma-Real Madrid: Manolas sì, Pellegrini out, Florenzi mezzala?

Come se non bastassero i problemi in campo, Di Francesco deve fare i conti anche con l’infermeria. Con De Rossi e Pastore ancora al palo, il tecnico giallorosso spera di recuperare per la sfida di domani sera Olsen, Manolas e Perotti. Praticamente out Lorenzo Pellegrini e il tecnico studia due soluzioni: come scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport, buttare dentro Zaniolo da trequartista, proprio come ha fatto anche all’andata, a Madrid; o tornare al 4-3-3 e spostare a centrocampo Florenzi, come mezzala. Olsen ha fatto ieri un’ecografia e oggi potrebbe farne un’altra. “Se andrò via? A Roma mi sento a casa e sto bene sia fuori sia dentro il campo” ha detto il portiere a Stv Sport.