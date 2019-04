Roma, più spazio per Massara. E Totti riceverà i primi “gradi”

Dal breve meeting di Boston con Pallotta e Baldini, il d.s. Ricky Massara è venuto fuori con una investitura più forte del previsto, anche se si deve ancora decidere un affiancamento o meno sul fronte del mercato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Intanto sembra che a fine stagione possa arrivare un segnale positivo anche nei confronti di Francesco Totti. Pallotta starebbe pensando di dare all’ex capitano la prima qualifica ufficiale da quando è diventato dirigente, ovvero quella di “responsabile tecnico”. Non “direttore”, perché è una figura che per il momento non vorrebbero far ricoprire da nessuno.

Totti, in pratica, dovrebbe fare da collante tra l’area tecnica, quella mercato e lo spogliatoio. Il messaggio che giunge da Trigoria in fondo è chiaro: se dimostrerà di avere le qualità che occorrono per fare il dirigente, col tempo potrà scalare i vertici decisionali.

L’ipotesi di un arrivo di Luis Campos nel ruolo di super-consulente (con residenza monegasca) non è ancora tramontata, visto che sembrerebbe avere una clausola d’uscita dal contratto. Sullo stesso fronte, perciò, è ancora viva anche la candidatura di Petrachi, sondato da tempo. Piace anche Bigon.

Una volta definito il “pacchetto mercato”, si andrà alla caccia dell’allenatore. Se Conte resta solo un sogno, il primo della lista resta Sarri, anche se bisognerà vedere se il Chelsea lo libererà, con Giampaolo e Gasperini subito dietro, mentre se arrivasse Campos lieviterebbero le quotazioni di Jardim (Monaco) e Fonseca (Shakhtar).