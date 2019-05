Roma, Manolas: “Adesso con Ranieri siamo compatti”

Kostas Manolas sa che la Roma è davvero, per la prima volta, in lotta per la Champions. Ma sa anche che per arrivarci deve provare “a vincerle tutte, sperando che le altre sbaglino”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al match program del club il difensore parla di come la Roma sia cambiata con Ranieri e non si fa problemi ad ammettere cosa non andasse prima: “Siamo una squadra più compatta, a differenza di quando c’era Di Francesco abbiamo cambiato mentalità. Prima andavamo a pressare sempre alto, ora siamo più uniti. Questo atteggiamento porta più risultati. Ora difendiamo in 11, non in 3o4. Abbiamo più di qualche rimpianto perché senza gare come quelle con Spal e Chievo saremmo potuti essere già in Champions”.