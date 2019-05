Roma, la Primavera frena in casa col Cagliari

Se Pallotta si congratula con l’Under 16 per la vittoria della Lazio Cup, la Primavera è più triste. Tre partite, finite tutte sul 2-2. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma anche col Cagliari colleziona l’ennesimo pareggio, questa volta conquistato in rimonta. Grazie alle reti nella ripresa di Celar e Felipe Estrella, i giallorossi blindano momentaneamente il terzo posto solitario. “Se vogliamo arrivare secondi non possiamo più perdere punti per strada: dobbiamo pensare solo a noi e ora alla gara con la Samp”, ha commentato amaro Parodi.