Roma-Inter, Lautaro ancora in panchina, Keita prepara il suo derby

Lautaro Martinez, spento l’incendio scatenato dal tweet (vero o falso?) del padre contro Spalletti (“Fifone, la fortuna finirà”), si rimette in gioco e prova a far cambiare idea all’allenatore. Con Icardi abile e arruolato per il big match contro la Roma il numero 10 nerazzurro intanto ritornerà in panchina. Nel frattempo, si legge su La Gazzetta dello Sport, dall’Argentina arrivano le parole distensive di uno degli agenti del Toro, Beto Yaque: “Non ci sono problemi tra Luciano Spalletti e Lautaro – ha detto al sito FCInter1908 –. Possibile una partenza a gennaio in prestito? No, è impossibile. È stato solamente uno sfogo, che avrebbe potuto avere qualsiasi papà. Una stupidata”. Keita, dopo la doppietta al Frosinone, lancia la sfida alla Roma: “L’Inter è una grandissima società e la maglietta dell’Inter non è per tutti – ha detto l’ex Lazio –, ha storia e un peso importante. Sarà strano affrontare la Roma avendolo già fatto con la Lazio: vivrò il mio piccolo derby e farò di tutto per segnare”.