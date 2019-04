Roma, il futuro a Boston da Zaniolo all’allenatore

Massara e Baldini sono volati da James Pallotta per parlare della Roma del futuro. Si è parlato anche dell’interesse del Bayern Monaco per Zaniolo. Da giorni si parla della possibilità che i bavaresi mettano sul piatto 50 milioni. Così, alla fine di Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco, i giornalisti tedeschi hanno chiesto esplicitamente al d.s. Salihamidzic se davvero il Bayern fosse pronto a spingersi così in alto. “Ultimamente stiamo trattando vari profili. Conosciamo tanti giocatori, vogliamo rinforzarci. Ma aspetteremo la fine della stagione e vedremo cosa fare”, riporta Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tra l’altro, in caso di eventuale cessione la Roma dovrebbe girare all’Inter il 15% del prezzo finale. Il che, su una valutazione ad esempio di 50 milioni, vorrebbe dire dover girare 7,5 milioni ai nerazzurri. Insomma, l’eventuale plusvalenza sarebbe comunque eccezionale, visto che Zaniolo è stato pagato 4,5 milioni. Ma va considerato anche questo ulteriore aspetto.

Poi, ovviamente, Massara, Pallotta e Baldini parleranno di tante altre cose. Ad iniziare proprio dalla posizione dell’attuale d.s., che sembra oramai andare verso la conferma. Pallotta ha intenzione di creare una coppia, con Massara come d.s. presente a Trigoria e Luis Campos (altro uomo dalle plusvalenze d’oro) come consulente esterno di mercato. Campos dovrebbe lavorare dalla Francia, affacciandosi solo in alcune circostanze a Roma. E poi si parlerà ovviamente del futuro tecnico giallorossi, con tutti i profili valutati nei giorni scorsi dai dirigenti romanisti: dal sogno-Conte all’idea Sarri, per finire poi a Gasperini e Giampaolo ed agli allenatori stranieri riconducibili a Campos (Fonseca e Jardim). Infine il mercato (in entrata ed in uscita) ed i rinnovi di contratto. Oltre a quello di Zaniolo, ballano anche quelli di El Shaarawy, Under, Fazio, Dzeko e ovviamente De Rossi. Già, si parlerà anche del capitano e del suo futuro. Perché De Rossi non è mai tema banale.