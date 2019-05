Roma, è già futuro: Dzeko va, Schick ai box. Occhi su Kruse e Sarabia

Radiomercato sembra oramai certa, le strade della Roma e di Edin Dzeko sono destinate a separarsi a breve. Tempo un paio di settimane, forse anche prima. Dipenderà dagli intrecci di mercato e dalle offerte che arriveranno (Inter in testa) a Trigoria. Ma chi sarà il suo erede? Schick è la grande delusione di queste due stagioni. Dargli fiducia definitivamente puntando tutte le fiche su di lui o virare altrove? Allo stato attuale difficile pensare anche ad un’alternativa, scrive La Gazzetta dello Sport. Di certo laRoma nei mesi scorsi ha seguito da vicino la situazione di Max Kruse, il 31enne che si sta svincolando dal Werder Brema. Considerando che non costa nulla, può essere una soluzione. Quasi impossibile invece Duvan Zapata, proprio per il costo attuale del suo cartellino e per il fatto che a Bergamo lo vogliono tenere. Occhio invece a Pablo Sarabia, del Siviglia, in scadenza nel giugno 2020.