Roma, è di nuovo amore: in 40mila con l’Udinese

Il successo di Genova, l’orario comodo e i prezzi popolari: la Roma spera che contro l’Udinese l’Olimpico possa essere, ancora una volta e anche nei numeri, un valore aggiunto. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, per adesso sono già 30mila, tra abbonati e biglietti venduti, i tifosi sicuri di essere allo stadio contro la squadra di Tudor, ma considerando che alla partita mancano quattro giorni, la sensazione è che si possa arrivare anche a quota 40mila. Per questo, con ogni probabilità, Ranieri giovedì, in conferenza, chiederà ancora l’appoggio dei tifosi, in realtà mai venuto a mancare in queste settimane. A Genova sono andati in mille e la Roma li ha ripagati con la prova migliore, almeno come spirito, dell’ultimo periodo. Ecco perché, visti anche i risultati delle dirette concorrenti alla Champions che hanno riaperto per la Roma una corsa che sembrava impossibile, sabato contro l’Udinese l’Olimpico potrebbe tornare ad offrire un bel colpo d’occhio.