Roma, Conte apre: “Io giallorosso? Vediamo…”. E la città torna a sognare

Pazienza se oggi pomeriggio all’Olimpico c’è Roma-Cagliari, una Champions League da inseguire e un futuro tutto da disegnare. Roma ribolle di attesa per altro e quell’altro si chiama Antonio Conte, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L’uomo che potrebbe ricolorare tutti i sogni giallorossi e che, di colpo, è diventato l’argomento principale in quasi tutti gli angoli della città. La domanda un po’ ovunque è sempre la stessa: “Ma arriva davvero?”. Difficile, ma sognare è lecito e anche giusto. Nel frattempo, però, c’è da battere il Cagliari, ma a quello ci dovrà pensare Ranieri.

Conte in questi giorni è a casa sua, nel Salento, dove si sta godendo degli squarci di sole che sembra già estate. Intercettato da una tifosa giallorossa (e collaboratrice de “laroma.info”) sulla spiaggia di Porto Cesareo, ad esplicita domanda su un suo possibile sbarco in giallorosso l’ex tecnico di Juventus e Chelsea ha risposto con un “Vediamo, vediamo…” che ha incoraggiato i sogni di una città intera (almeno la parte romanista).

Incalzato subito dopo anche da tifosi del Milan, Conte ha sorriso apertamente anche quando la stessa tifosa della Roma gli ha rimarcato che “da noi si vive meglio che a Milano o Londra”. Uno sketch da spiaggia, non è altro che quello, ma tanto basta a Roma in questi giorni per far volare un po’ tutti con la mente anche oltre i sogni, anche oltre le nuvole.

Si sogna il domani, ma per quel domani è fondamentale l’oggi, l’attualità. La Roma di Ranieri in sette partite è sempre andata a segno e viene da quattro risultati utili consecutivi. Oggi c’è da allungare entrambe le strisce positive. Poi, a Conte, ci si tornerà a pensare dalle 20 in poi…