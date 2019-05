Roma, c’è Di Lorenzo nel mirino. In porta piace anche Neto

Nelle idee della Roma per il ruolo di portiere c’è Neto, portiere del Valencia ed ex della Juventus, monitorato negli ultimi mesi. Pista assai complicata, anche perché il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni e la squadra spagnola ha il fascino di poter giocare la Champions League nella prossima stagione. Occhi anche su Empoli, dove oltre a Bennacer piace Di Lorenzo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul terzino c’è anche il Napoli, l’interesse della Roma si potrebbe materializzare soprattutto se fosse ceduto Karsdorp, che ha offerte dall’estero.