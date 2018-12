Rocchi-Fabbri, che pasticcio. Braccio di Brozovic da rigore

Un solo grave errore, che condiziona il big match della 14esima giornata, che Rizzoli aveva saggiamente affidato al nostro miglior arbitro. Al 36′ Zaniolo cade a terra dopo un contatto con D’Ambrosio. Il replay chiarisce la dinamica dell’azione, dunque c’erano tutti gli estremi perché il Var intervenisse a correggere. Come da protocollo, è inspiegabile che Fabbri dalla var room non abbia invitato il collega ad andare a rivedere l’azione. Nel secondo tempo altra protesta dei romanisti per un mani di Brozovic. Rigore indiscutibile e stavolta Rocchi lo assegna. Come scrive La Gazzetta dello Sport, altro episodio dubbio è la spallata di Manolas a Icardi, ma in quel caso il Var può anche non intervenire.