Riunione per lo stadio: ottimismo dal Comune

Una riunione tecnica in Campidoglio quasi a sorpresa lunedì sera (era attesa martedì), un’altra con la Roma in programma tra una settimana, al massimo dieci giorni. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, dal Campidoglio filtra ottimismo, visti anche i continui confronti con il nuovo a.d. di Eurnova, Naccarato, mentre la società giallorossa pensa e spera di poter iniziare i lavori dopo l’approvazione della variante urbanistica nei primi mesi del 2019.

La Roma può sorridere perché la Fifa ha distribuito parte dei ricavi ai club per la partecipazione dei loro giocatori al Mondiale. Alla Roma, sesta in Italia dopo Juve, Inter, Milan, Napoli e Samp, sono andati oltre un milione e 270mila euro. Merito di Kolarov (Serbia), Alisson (Brasile) e Fazio (Argentina): non sono andati molto avanti nella competizione e soprattutto i due difensori stanno pagando qualche fatica di troppo, ma hanno contribuito alle casse.

(C. Zucchelli)