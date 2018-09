Real-Roma, la moviola: giusti i tre gialli, su Pellegrini c’è il dubbio

Buona la direzione arbitrale di Kuipers, facilitato anche da una partita corretta e mai scivolata su binari caldi. Anche se, nell’ultimo scorcio di gara, restano due dubbi: la presunta spinta di Carvajal su Pellegrini (che reclama il rigore) e la posizione di Mariano sul gol del 3-0. Sul primo episodio – scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport” – il difensore del Real Madrid sembra contemporaneamente toccare il pallone e sbilanciare anche il giallorosso con una spinta da dietro, sul secondo l’attaccante spagnolo è al limite del fuorigioco. Per il resto il fischietto olandese ha tenuto sempre in mano la partita, distribuendo bene anche i tre cartellini gialli per gioco scorretto, tutti giusti (a Sergio Ramos, De Rossi e Dzeko).