Ranieri torna sulle vicende Roma. “Totti? Scegliendo me ha inciso molto, c’era chi voleva Paulo Sousa e lui invece ha detto che voleva me. Per cui spero che possa continuare ad incidere” riporta La Gazzetta dello Sport. E poi parla dell’articolo di Repubblica su De Rossi. “Mi è sembrato “ad hoc”, fatto da chi voleva fare un po’ di caos”.