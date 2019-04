Ranieri dixit: “Tra Dzeko e Schick ok uno solo”

Ranieri non si fida, perché sa che la Roma è ancora convalescente e che l’Udinese sarà avversario duro. “È la squadra più difficile che ci potesse capitare – dice lui – Sono preoccupato, si chiude e sa ripartire. La Champions è lì e ci vogliamo andare. La vittoria con la Sampdoria ci ha dato fiducia, ma per dire se ci siamo ripresi servono altre prove”. Per domani Ranieri deve sciogliere dubbi: di certo, giocherà uno solo tra Dzeko e Schick. “Mi piacciono le due punte, ma è ciò che vuole l’Udinese. Penso che ne giocherà una sola. Dzeko? I suoi gol ci mancano. Quando un tecnico costruisce una squadra va a vedere i gol fatti dal goleador. E quando ne hai uno da 20­ 25, ti aspetti quella cifra. Se poi non arrivano, la cosa pesa. Ma Edin è determinato, si impegna. Sono certo che i gol torneranno”. Sul futuro dirigenziale di Totti: “È la persona giusta, ama Roma ed è capace. Ma nessuno nasce imparato. va fatto crescere”.