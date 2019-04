Primavera, i baby a Empoli a caccia del secondo posto

Cinque punti di distanza dal 2o posto in classifica. La Roma Primavera vola in trasferta a Empoli per avvicinarsi all’Inter e alla qualificazione diretta delle semifinali scudetto. Dopo la cinquina rifilata al Torino sabato scorso, i ragazzi di De Rossi, in Toscana, cercano una continuità che li porterebbe momentaneamente al 3o posto, ai danni proprio dei granata (in attesa del match col Chievo di lunedì). I giallorossi ritrovano Bianda. Il difensore francese manca dal 2 febbraio dal match col Milan, che gli costò la rottura del legamento del ginocchio. Senza Riccardi, in prima squadra, e Darboe, influenzato, salgono dall’U17 Buttaro, Tripi, Tomassini, Bove, Cancellieri e Zalewski. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.