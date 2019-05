Primavera, Alberto De Rossi si gioca tutto a Firenze

Oggi si decide il campionato della Roma Primavera. A dirlo è Alberto De Rossi in vista della trasferta con la Fiorentina, per il recupero della 24a di campionato. “E’ una gara che determinerà molto del campionato e alcune posizioni finali – ha detto il tecnico –. Ora siamo terzi con Fiorentina e Torino, a 46 punti”. Vietato perdersi in queste ultime sei finali da disputare, che potrebbero portare i giallorossi al 2° posto e alla qualificazione diretta per i playoff scudetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.