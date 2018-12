Prestito Schick, voce smentita. Corte a Rabiot

Monchi gennaio sarà chiamato a ridisegnare la Roma sul mercato. Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un possibile ritorno di Schick in prestito alla Sampdoria, magari facendo tornare a Trigoria il giallorosso (ma in prestito) Defrel. La Roma, però smentisce su tutto il fronte, anche perché questo mese di dicembre darà decisivo per l’attaccante ceco. A gennaio sarà fatto un bilancio della situazione, scrive La Gazzetta dello Sport. I reparti su cui si conta d’intervenire sono centrocampo e difesa. Sulla mediana, il sogno è Adrien Rabiot, 23 anni, che ha il contratto in scadenza col Psg e al momento sta prendendo tempo per rinnovarlo, anche perché ha dietro tutta la nobiltà calcistica d’Europa. Ieri è spuntata la pista che porta a Denis Suarez, 24 anni, centrocampista del Barcellona, che la Roma vorrebbe in prestito. Altra pista affascinante è quella che porta a Matija Nastasic, difensore dello Schalke.