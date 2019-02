Anche il Porto può lamentare difficoltà in vista della sfida della prossima settimana con la Roma, visto che dovrà fare a meno di Marega. L’attaccante – riporta “La Gazzetta dello Sport” – si è infortunato nell’ultima partita contro il Guimaraes e, come scrivono in Portogallo, sarà costretto a star fuori circa due mesi per una lesione muscolare alla coscia sinistra, saltando così entrambe le sfide degli ottavi di Champions League.