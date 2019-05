Perotti va k.o. Ed è l’infortunio numero 48

E la Roma è arrivata a quota 48. Parliamo degli infortuni muscolari, che stanno falcidiando la rosa giallorossa già dall’inizio della stagione. L’ultima vittima è stato Diego Perotti, che ha accusato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’argentino, quindi, è prevista una quindicina di giorni di stop prima di rimettersi a disposizione di Claudio Ranieri. Ma l’allenatore giallorosso, contro il Genoa a Marassi, avrà anche altri problemi. Ieri, infatti, hanno lavorato a parte anche De Rossi e Kluivert, quindi difficilmente domani saranno convocati. Per entrambi l’obiettivo è esserci il 12 maggio contro la Juventus all’Olimpico.