Perotti, messaggi d’amore: “Voglio rispettare il contratto”

Quando è a Roma Diego Perotti cerca sempre di evitare le interviste. In patria, invece, si sente evidentemente più a suo agio, tanto da essere intervistato con regolarità quando attraversa l’oceano per le vacanze in Argentina. “A Roma sto bene, voglio rispettare il contratto” ha detto. L’attuale accordo, da tre milioni a stagione, scade nel 2021, quando Diego avrà 33 anni. Adesso si sta riposando, ma già tra qualche giorno riprenderà ad allenarsi con un preparatore per essere pronto per la nuova stagione. Quella, almeno nelle intenzioni, del riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.