Pellegrini ko: finale a rischio. E Zaniolo vince il “Viola”

Nella Roma spicca il nuovo infortunio muscolare rimediato da un giallorosso, il 50°, che ha avuto come protagonista Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha accusato un problema al flessore destro e oggi sarà sottoposto ad esami strumentali.

Se si fosse in presenza di una lesione, il rischio è che per l’azzurro il finale di stagione potrebbe essere a rischio, visto che mancano solo due partite al termine, senza contare che di sicuro il ragazzo non vorrà neppure mettere a repentaglio la convocazione con la Nazionale di Mancini. Intanto, oggi alle 17 andrà in vetrina Nicolò Zaniolo, vincitore del premio “Beppe Viola”.