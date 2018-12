Paulo Sousa: “Voglio allenare una squadra che possa vincere lo scudetto, e la Roma lo è”

Paulo Sousa, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla del calcio italiano e di un suo possibile ritorno su una panchina della Serie A. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Le piacerebbe tornare ad allenare in Italia?

“Certo che sì: è un calcio che ti fa crescere come allenatore, perché devi studiare ogni volta una partita diversa, e mi piace come viene vissuto, ogni giorno, da tutti”.

E quel suo “mi piacerebbe allenare la Roma” di un mese fa, quando Di Francesco era dato in bilico e lei era a vedere Fiorentina-Roma?

“Non vado allo stadio per imporre la mia presenza, ma per vedere partite che possono servirmi per il mio lavoro. Mi chiesero “Le piacerebbe allenare la Roma?” e io ho solo risposto. La mia ambizione è allenare una squadra che possa vincere lo scudetto e provare a vincere altro, e la Roma lo è: tutto qui”.