Pastore resta in infermeria. Perotti, esordio in campionato?

Stamattina la Roma torna subito in campo a Trigoria per cominciare a preparare la partita contro il Bologna. Di Francesco – riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” -, avrà a disposizione tre allenamenti per decidere la formazione. Potrebbe tornare Perotti, ormai recuperato dopo l’infortunio alla caviglia. Più difficile ce la faccia Pastore, alle prese con la lesione al polpaccio: l’obiettivo è recuperare per giocare dal primo minuto il derby del 29 settembre.