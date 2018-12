Papu Gomez contro Kolarov: “Ha sbagliato a dire che i tifosi non capiscono di calcio”

“I tifosi possono essere arrabbiati, ma devono sempre ricordare che di calcio capiscono poco”. Questa frase di Kolarov, detta durante la conferenza stampa di lunedì scorso, ha fatto il giro dell’Italia creando una spaccatura tra chi gli dà ragione e chi lo critica. E non sono solo i tifosi, chiamati in causa, a non pensarla come il serbo. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Papu Gomez ha detto la sua: “La frase di Kolarov sui tifosi? Ha sbagliato: molti hanno giocato a pallone, leggono, imparano. E criticano” le parole dell’argentino.