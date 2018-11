Pallotta torna al passato: la nuova sede all’Eur

Sarà la decima sede ufficiale della Roma, e solo per questo sembra poter avere un’eleganza particolare, tutta sua. Tra un paio di settimane i giallorossi faranno i bagagli e trasferiranno gran parte delle loro attività all’Eur, a viale Tolstoj. Come scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport, le attività dovrebbero essere dislocate su tre piani. Li verranno spostati i settori ticketing, marketing e commerciale. A Trigoria, resteranno la squadra, la direzione sportiva e il media center.

Pallotta ha voluto la nuova sede per avvicinare la Roma al centro della città e per poter accogliere investitori e ospiti di prestigio. All’Eur la Roma avrà la possibilità di brandizzare ancora meglio il suo marchio. I dirigenti apicali avranno doppio ufficio, mantenendo le postazioni a Trigoria. Il Bernardini era l’unica sede dagli anni ’80. Ora si tornerà all’antico, avvicinandosi al centro, in attesa dello stadio.