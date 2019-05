James Pallotta torna a parlare del nuovo stadio della Roma. “Nessuno sa ufficialmente quanto ci sia voluto per costruire il Colosseo ma noi ci stiamo avvicinando a quei tempi”. Pallotta poi ha detto. “I ricavi degli sponsor sono cresciuti proporzionalmente ai contatti raggiunti sul web. Il reparto digital della Roma il migliore nell’ambito sportivo”. Per farlo sorridere, però, occorrerebbe la qualificazione in Champions. Lo riporta la Gazzetta dello Sport