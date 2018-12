“Olsen promosso”. La pagella firmata dal maestro Alisson

E adesso che a promuoverlo sono arrivate anche le parole di Alisson, allora gli esami sono stati davvero tutti vinti. E le paure scacciate via definitivamente, una volta per sempre. Di più Robin Olsen non poteva francamente fare, se non cercare di piazzare qualche altro miracolo, è vero, come di consueto si chiede ai portieri nelle condizioni di difficoltà. “Robin Olsen sta facendo benissimo, ogni volta che posso seguo con piacere la Roma – ha detto Alisson al Gran galà del calcio – Purtroppo tante volte non ci riesco, visto che quando gioca sono in campo anche io. Roma mi manca tanto, anche se a Liverpool sono contento: è stato un trasferimento importante per me e la mia famiglia”.

Olsen ha sconfitto anche i fantasmi ed ora è un punto fermo dei giallorossi. Tra l’altro, in questo primo scorcio di campionato il numero uno della Roma si sta dimostrando anche molto affidabile sui lanci lunghi, dato che ad oggi è il migliore in assoluto come precisione e percentuale di passaggi lontani completati: in tutto per lui il 58,3%, con lo svedese che precede il portiere della Juventus Szczesny (56,1%) e quello del Milan Donnarumma (54,3%).

(A. Pugliese)