Obiettivo Tonali. E occhio a Thauvin

Ci sono due contratti da mettere a punto a Trigoria: Zaniolo la prossima settimana, El Shaarawy un po’ più in là, scrivono su La Gazzetta dello Sport.

Sull’ex Inter nessuno ha mai avuto dubbi, e per quanto riguarda il Faraone, capocannoniere giallorosso, la situazione si è sbloccata. El Shaarawy ha un contratto fino al 2020, la volontà è quella di prolungarlo con uno stipendio da 3 milioni bonus compresi.

Intanto Pallotta e i suoi collaboratori vogliono continuare ad investire sui giovani sapendo bene che la priorità è la prima squadra. I ruoli sono chiari: indipendentemente dal rinnovo di De Rossi, per il centrocampo il preferito è Tonali del Brescia che piace a mezza Serie A e al PSG. Dalla Francia invece arriva la voce di un interessamento per Thauvin del Marsiglia in caso di addio di Under.