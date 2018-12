Nuovo stadio: c’è il nodo della viabilità

Lo studio del Politecnico di Torino è arrivato, altro tassello della “due diligence” richiesta dal Comune prima di dare il via libera al progetto del nuovo stadio della Roma. Lo studio – scrive “La Gazzetta dello Sport” – è stato secretato, ma da quello che filtra sembra che non smentisca quanto approvato dalla Conferenza dei Servizi, nonostante alcune intercettazioni avessero espresso dei seri dubbi sulla bontà delle analisi fatte fino a quel momento. Certo, pare comunque che anche per l’università torinese il nodo della viabilità resti un punto da migliorare con degli aggiustamenti. Adesso, perciò toccherà all’amministrazione recepirla nel migliore dei modi possibili. E in tempi rapidi.