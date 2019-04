Monchi senza veleni: “A Roma ci tornerei, nessun rimpianto”

La nostalgia non pare esserci nelle sue parole però Monchi racconta la sua esperienza alla Roma senza veleni, nonostante l’abbia chiusa con un paio d’anni d’anticipo sul previsto. “Sono tornato a Siviglia prima di quanto mi aspettassi – ha detto a Deportes Cuatro –. Nel periodo vissuto in Italia i risultati non sono stati quelli che credevo, ma non rimpiango niente. La notte migliore è stata quella di aprile, quando abbiamo eliminato il Barcellona, la peggiore resta la sconfitta col Porto, che ci ha eliminato dalla Champions. La cosa più difficile era stare lontano dalla famiglia. Ma a Roma ci tornerei”.

(M. Cecchini)